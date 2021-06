Hij leert het nooit: Lamkel Zé zorgt voor derde jaar op rij voor heibel op fysieke testen Antwerp

De aanwezigheid van Didier Lamkel Zé vandaag in Antwerpen was in eerste instantie toch ietwat verrassend, aangezien het Kameroense woelwater de voorbije dagen vanuit z’n gebruikelijke vakantieoord Nice op Instagram weer verschillende keren liet vallen dat het verhaal over en uit is op Antwerp wat hem betreft.

Toch kwam hij vandaag dus opdagen in Antwerpen, tot dan het moment van de eigenlijke fysieke testen kwam en de Kameroener prompt weigerde ze af te leggen. Naar eigen zeggen omdat het geen zin heeft en hij weg wil. Probleem is dat er geen concreet bod is en de Kameroener dus moeilijk doet voor niets.

Het is trouwens het derde jaar op rij al dat Lamkel Zé voor problemen zorgt in de aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen. Vorig jaar was er nog zijn beruchte haarpigmentatie en stuurde hij op de eerste trainingsdag z'n kat om thuis op zijn PlayStation te spelen.

Twee jaar geleden bleef hij langer dan afgesproken in vakantie. De Kameroener vertoefde toen met zijn maatje en intussen ex-ploegmaat Nando Nöstlinger op vakantie in Nice. Hij plaatste toen ook beelden op zijn sociale media vanop het strand, terwijl hij om 17u op het oefenveld van de Bosuil moest staan.

Voor Didier Lamkel Zé is het nu al de derde keer dat hij zich onmogelijk maakt bij één van zijn coaches, want het valt moeilijk voor te stellen dat nieuwbakken trainer Priske de geste kan accepteren. Net zoals in het verleden ook Ivan Leko en Laszlo Bölöni de Kameroener opzij schoven nadat hij hen voor schut zette.

