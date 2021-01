“Hij heeft op de ziel van de club getrapt en dat doe je niet”: Antwerp hard voor Didier Lamkel Zé

Een deel van de harde kern van Antwerp ging hem in de vijver voor het stadion gooien, enkele anderen gaven hem subtiel de raad om ‘op te passen’. Didier Lamkel Zé haalde zich maandag de woede van de Antwerp-fan op de hals. Vooral het feit dat hij rondliep in een truitje van Anderlecht én beloofde dat hij gisteren in een shirt van aartsrivaal Beerschot naar de club zou komen, verhitte de gemoederen.

Quote We weten dat Didier qua intelligen­tie niet ‘de top van de top’ is en dat er een aantal mensen zijn die daar gebruik of misbruik van maken Sven Jaecques, algemeen manager bij Antwerp

“Didier is al vaak over de grens geweest, met maandag als degoutant hoogtepunt”, bevestigt ook algemeen directeur Sven Jaecques bij onze collega’s van VTM NIEUWS. “Ik keur dat ongelofelijk af. Het is niet leuk om te zeggen, maar het is een publiek geheim dat Didier qua intelligentie niet ‘de top van de top’ is en dat er een aantal mensen zijn die daar gebruik of misbruik van maken. Zij provoceren hem of laten hem dingen doen waarvan de man zelf denkt dat het het juiste is, maar pas achteraf met de neus op de feiten wordt gedrukt dat dat absoluut niet kan.”

Politie voor de deur

Het is zelfs zo ver al gekomen dat ook de Antwerpse politie intussen in verhoogde staat van paraatheid is. Gisteren nog ging er een patrouille langs bij Lamkel Zé, om hem te vertellen dat het provoceren van supporters zijn fysieke integriteit in gevaar zou kunnen brengen. Willem Migom, woordvoerder politie Antwerpen, bevestigt: “Wij kunnen daarover uiteraard niet in detail gaan, maar ik kan u zeggen dat we zeker op de hoogte zijn en het actief opvolgen”, klinkt het. “We zijn ook geen bodyguards, maar houden de situatie zeker in de gaten. Wij houden trouwens altijd de vinger aan de pols binnen de harde kernen van de clubs die onze stad rijk is.”

“Hij heeft op de ziel van de club getrapt en dat doe je niet”, aldus nog Jaecques, die evenwel hoopt dat de woorden van de boze fans op sociale media niet omgezet worden in daden. “Ik lees niet veel sociale media, maar als je ziet wat dat teweegbrengt en wat daar wordt geschreven, dan komt dat absoluut niet vriendelijk over. Langs de ene kant begrijpelijk van de fans, dat ze dat afkeuren en er heel hard op reageren, maar geweld zal uiteraard nooit iets oplossen.”

Quote We waren aangenaam verrast dat hij ons gisteren zelf kwam opzoeken voor een uitgebreid gesprek waarin hij zelf zijn excuses aanbood. Dat was absoluut noodzake­lijk, maar het verandert op dit moment niets aan zijn situatie Sven Jaecques

Nieuwbakken coach Frank Vercauteren gaf bij zijn voorstelling aan dat de deur voor Lamkel Zé niet dicht is, maar dat wil Jaecques toch niet met zoveel woorden bevestigen. “Onze nieuwe coach heeft heel veel ervaring, het is logisch dat hij tijdens zijn eerste interview geen enkele deur dicht doet. Maar het ligt vooral aan Didier zelf. Met gedrag zoals maandag is het uitgesloten, maar we waren wel aangenaam verrast dat hij ons gisteren zelf kwam opzoeken voor een uitgebreid gesprek waarin hij zelf zijn excuses aanbood. Dat was absoluut noodzakelijk, maar het verandert op dit moment niets aan zijn situatie.”

Bekijk ook: Politie houdt woning Lamkel Zé in de gaten