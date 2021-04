Hete zomer bij Antwerp: wat met de trainer? Wat met de sportief directeur? En blijft Dieu? De 4 grote werken voor Paul Gheysens op Bouwwerf Bosuil

Antwerp Jean Butez moet terug voor stabili­teit zorgen in doel bij Antwerp na enkelbles­su­re: “Snak ernaar om weer titularis te zijn”

24 februari Morgen in Glasgow is het nog aan De Wolf of Beiranvand, maar daarna neemt Jean Butez (25) zijn plaats tussen de Antwerpse palen weer in. De doelman is hersteld van een enkelblessure. “Ik leun al heel dicht tegen mijn beste vorm aan.”