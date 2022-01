Het rustpunt van de Great Old: hoe de bescheiden Jean Butez uitgegroeid is tot één van de beste doelmannen in België

Antwerp Jean Butez, rots in de Antwerpse branding: “Te vaak de held zijn, hoeft nu ook weer niet”

Is het overdreven te stellen dat keeper Jean Butez (26) tot nu toe de meest standvastige man is bij Antwerp? Nee toch? De Great Old rekent ook in de Europese sleutelmatch tegen Fenerbahçe weer op zijn Franse puntenpakker. In afwachting van dat belangrijke treffen schoven wij bij Butez aan voor een interview. “Ik denk niet dat ik ooit beter heb staan keepen dan nu.”

4 november