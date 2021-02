Het probleem is plots dat hij er niét bij is: hoe pakt Antwerp het tegen Rangers aan zonder geschorste Lamkel Zé?

AntwerpMister 50 procent. In vijf van de laatste competitiegoals van Antwerp had Didier Lamkel Zé een voetje. Op z’n eentje bezorgde hij de Great Old zo acht (!) punten. Die troef is meteen ook een handicap, want wat als LZ7 er - zoals nu donderdag tegen Rangers FC - niet bij is?