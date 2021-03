Het Masterplan Vercauteren ontleed: Club Brugge verdween in de Antwerpse Bermudadriehoek

Antwerp Vercaute­ren staat met Antwerp voor zwaar schema, te beginnen bij Standard: “We gaan ginder voor winst, hoe moeilijk dat ook gaat zijn”

12 februari Op naar de volgende topper. Vier dagen na de bekeruitschakeling op Club Brugge gaat Antwerp in de competitie op bezoek bij Standard. “Ons resterende programma oogt best lastig, met onder andere nog vier tegenstanders uit de G5. Maar wat is een gemakkelijke match in België?”, werpt Antwerps trainer Frank Vercauteren op.