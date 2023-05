“Het aftellen is begonnen”: titelkoorts stijgt bij Antwerp-aanhang, maar Van Bommel maak je niet meer gek

Op de Bosuil was er die moeizame, maar waanzinnige comeback een week geleden. Een boost van jewelste. Op Jan Breydel ging Antwerp wel de boot in. Het kon de leidersplaats verspelen, maar Union hielp een handje. Opnieuw een opsteker voor de Great Old, want plots moeten ze zich opmaken voor een mogelijk titelfeest.

Al zal je dat in Deurne Noord niemand horen zeggen. Liefst van al nemen ze dat woord zelfs niet in de mond tot zondagnamiddag rond een uur of half 4, wanneer het laatste fluitsignaal klinkt. Natuurlijk worden achter de schermen wel de nodige voorbereidingen getroffen, voor het geval dat. Maar Mark van Bommel wil in deze fase van de competitie “vooral geen gekke dingen doen”. Dat predikt hij week na week op zijn persconferenties sinds Antwerp weer op kop van het klassement staat. En hij kan het weten.

De prijzenkast van de Nederlandse ex-international is er eentje waar elke andere trainer in België jaloers op is. Vier keer kampioen in Nederland met PSV. Eén keer kampioen van Spanje én een Champions League-trofee met FC Barcelona. Twee keer Duits landskampioen met Bayern München. Een Scudetto met AC Milan. En daar nog eens elf bekers of supercups bij. Als trainer staat de teller op één stukje zilverwerk: de Croky Cup.

Geloof ons dus als we zeggen dat Van Bommel weet wat er nodig is om een prijs te pakken, ook al is hij als trainer nog niet zo ervaren. Hoeveel ‘finales’ - vergeef ons in deze de term - heeft hij in z’n leven wel niet gespeeld? Hij houdt vast aan zijn routine van de afgelopen maanden, hij sluit de boel nu ook niet plots hermetisch af. Dat de lat bij Antwerp hoog ligt, weet iedereen, maar daar gaat hij schijnbaar goed mee om. Panikeren heeft toch geen zin, dat straal je af op je spelers en de club. Toby Alderweireld, nog zo’n man met een palmares om ‘U’ tegen te zeggen, liet zich tegen Club Brugge even vangen door Noa Lang. Een uitzondering. Ook hij is gewoon een mens. Al herpakte hij zich achteraf snel: “We moeten rustig blijven en ons voorbereiden op zondag. Eerst fysiek weer opladen, daarna de wedstrijd een herspelen in ons hoofd en analyseren wat beter kan.” Als het maar zo simpel is...

Fans op hete kolen

‘t Staat in schril contrast met de Antwerpse titelkoorts die leeft bij de eigen aanhang. “Het aftellen is begonnen”, zo kondigde de Antwerpse supportersfederatie gisteren aan, met een oproep om heel Deurne Noord rood te kleuren zondag. De komende dagen zetten zij hun plannetjes uit om de Bosuil een laatste keer dit seizoen om te toveren tot een heksenketel. Voor hen wordt de match tegen Union de affiche van het jaar. De match van de eeuw misschien wel. In Antwerpen wachten ze al van 1957 op een nieuwe landstitel. 66 jaar. Deze affiche staat nog een paar treden hoger dan de promotiematch van zes jaar geleden tegen Roeselare, of de twee bekers die Antwerp sindsdien in de kast mocht zetten. En daar wil iedereen bij zijn - groot en klein. De Bosuil was voor de laatste drie thuiswedstrijden al in recordtempo uitverkocht nog voor de play-offs waren afgetrapt.

Een paar opportunistische supporters zonder ticket opperde onder een post van Antwerp op sociale media toch nog eens om de versleten Tribune 2 op de lange zijde van het veld eenmalig open te zetten, om de wedstrijd toch bij te kunnen wonen. Eén ding is zeker, dat gaat niet gebeuren. Want, zoals Van Bommel en Alderweireld in koor verkondigen: “We moeten nu vooral rustig blijven.”

