Harde kern van Antwerp bezoekt Lamkel Zé op training van beloften

Lamkel Zé kreeg een tijdje politiebescherming nadat hij op 4 januari met een Anderlecht-shirt op de Bosuil verscheen, de muren van de kleedkamer bekladde en zo de woede van heel wat fans op de hals haalde. De spreekwoordelijke druppel, was het. De online haatreacties richting Lamkel Zé spraken alvast boekdelen. “Lamkel Zé heeft op de ziel van de club getrapt en dat doe je niet”, zei Sven Jaecques, algemeen directeur van Antwerp, toen over de zaak. “Het is dan ook begrijpelijk dat je dat als fan afkeurt, al is geweld uiteraard nooit een oplossing.”