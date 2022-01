Gedateerde CovidSafe-app zorgt voor oponthoud: Antwerp met uurtje vertraging vertrokken naar Portugal

Antwerp Antwerp stapt naar rechtbank en vecht regel van 6 ‘voetbal­bel­gen’ in wedstrijd­kern aan, Pro League niet onder de indruk

Antwerp wil af van de verplichting om minstens zes in België opgeleide spelers in de wedstrijdkern te hebben. De club stapte daarvoor zelfs naar de rechtbank, zo meldt de RTBF. Het Europees Hof van Justitie zal zich in de komende maanden over de kwestie buigen.

18 oktober