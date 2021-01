Gaich zegt nee tegen Antwerp

Antwerp Lamkel Zé maakt opnieuw opwachting op Bosuil, maar mag niet binnen via hoofdin­gang

5 januari Didier Lamkel Zé heeft opnieuw zijn opwachting gemaakt op de Bosuil. Onder de begeleiding van een rapdeuntje wil hij met grote sier zijn intrede maken, alleen maar om zich de toegang via de hoofdingang geweigerd te zien. Wat later mocht het enfant terrible toch het stadion via een zij-ingang binnen.