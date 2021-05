Franky Vercauteren voor de dubbele confrontatie met Club Brugge: “Ik ben zaterdag nog steeds aan het verteren”

Geen Lamkel Zé tegen Club, ook al liet Antwerp hem nog eens opnieuw testen. De besmetting werd helaas bevestigd. Voor Avenatti is er wel nog een kans op selectie, hij traint vanmiddag individueel. Boya is nog niet klaar. Vrijdag is er een nieuwe testronde op de Bosuil. Opvallend nog: Dieumerci Mbokani, tegen zaterdag nog in grootse doen, trainde tot op heden nog niet mee met de groep. “Hopelijk pikt hij morgen aan”, aldus Vercauteren, die beseft dat het money time is deze week. “Als we naar boven kijken, moet het inderdaad nu gebeuren. Maar ook match vijf en zes gaan nog dingen beslissen en veel zal ook afhangen van de andere match”, klonk het. “Er is nog heel veel mogelijk. Vooraf hadden we nochtans gehad dat de kans groot was dat Club tegen ons kampioen kon spelen als we de kalender bekeken, maar die situatie is ondertussen toch wat veranderd. Ik zag tegen Genk goeie momenten bij Club, alleen zitten ze wat minder in de flow nu. Maar ik verwacht zeker een reactie van hen na het resultaat tegen Genk. Brugge blijft de koploper en de grote favoriet, laat dat duidelijk zijn.”