Football Talk. Barcelona verlengt contract van 4 spelers, waaronder Piqué - Antwerp beloont spits Nsimba

Barcelona verlengt contract van 4 spelers, waaronder Piqué

Amper een uur nadat Barcelona ruim ging winnen tegen Ferencvaros heeft FC Barcelona de contractverlengingen van liefst vier spelers aangekondigd. Gerard Piqué (33), die rood pakte op de eerste speeldag van de Champions League, tekende bij tot 2024 en zal zo hoogstwaarschijnlijk zijn carrière afsluiten bij de Blaugrana. Doelman Marc-André ter Stegen (28) zette zijn handtekening onder een overeenkomst tot 2025, verdediger Clément Lenglet (25) deed hetzelfde tot 2026. Draaischijf Frenkie De Jong blijft eveneens tot 2026 bij Barça.

Serge Gnabry (Bayern) test positief en dus geen Champions League tegen Atletico

Bayern Munchen heeft dinsdag laten weten dat zijn Duitse international Serge Gnabry positief heeft getest op het coronavirus. Gnabry speelt dus woensdag niet in de Champions League tegen het Atletico Madrid van Rode Duivel Yannick Carrasco.

“Gnabry is in goede gezondheid en thuis in isolatie”, schrijft de Rekordmeister in een persbericht. Bayern Munchen won vorig jaar de Champions League met de 25-jarige offensieve middenvelder in de rangen.

Volledig scherm © AFP

Doelman Cech als noodoplossing weer op spelerslijst bij Chelsea

Oud-doelman Petr Cech staat weer op de spelerslijst van Chelsea. De 38-jarige Tsjech beëindigde zijn voetbalcarrière in mei 2019 en werd bij de Londenaren actief als technisch adviseur, maar gaat nu mogelijk weer onder de lat staan bij de club die hij elf seizoenen lang diende.

Chelsea bevestigt de rentree van Cech op de spelerslijst die de club indiende voor de Engelse Premier League. “Uit voorzorg, vanwege de bijzondere omstandigheden die het coronavirus met zich meebrengt”, zegt de club in een statement. Cech heeft geen contract als speler. Naast Cech heeft Chelsea doelmannen Kepa Arrizabalaga, Edouard Mendy en Willy Caballero op de spelerslijst staan.

Volledig scherm © EPA

Vier spelers van RWDM positief, morgen nieuwe coronatest

Bij RWD Molenbeek hebben vier spelers en twee leden van de staf positief getest op Covid-19. Maar vooral op de administratieve diensten is het virus binnengedrongen, want daar blijken 8 personeelsleden (vooral van de ticketing) besmet. Het Machtensstadion werd quasi in lockdown geplaatst om verdere verspreiding in te dijken.

Voorlopig komt de wedstrijd tegen Lierse Kempenzonen nog niet in gevaar, daarvoor moeten ten minste 7 spelers van de A-ploeg positief testen. Maar bij de Brusselse fusieclub houden ze toch hun hart vast. De vier getroffen spelers werden reeds in quarantaine geplaatst, maar ook enkele anderen voelen zich naar verluidt niet bepaald kiplekker. Morgen worden nieuwe coronatests afgenomen. (NFA)

Antwerp geeft aanvaller Bruny Nsimba contract tot 2023

Bruny Nsimba (20) heeft bij Antwerp een contract voor drie seizoenen ondertekend. De polyvalente aanvaller genoot zijn jeugdopleiding bij Racing Genk en koos in 2019 voor Antwerp. Coach Ivan Leko liet Nsimba al vier keer invallen, hij mocht bij zijn debuut begin augustus één minuut opdraven in de bekerfinale tegen Club Brugge (0-1-zege). Tegen KV Kortrijk (1-3-zege) kreeg hij eind vorige maand een eerste basisplaats, in die partij zorgde hij voor een assist. Voor zijn prestaties wordt de aanvaller nu beloond met een contract.

Schalke 04 spoort daders op van racisme tegen 15-jarig supertalent Moukoko

Schalke 04 heeft een onderzoek geopend naar de racistische incidenten waarvan Youssoufa Moukoko, het amper 15-jarige supertalent van Borussia Dortmund, afgelopen weekend slachtoffer werd in een wedstrijd bij de U19. Dat heeft de club van Benito Raman dinsdag gemeld.

Schalke laat weten dat het de video- en geluidsfragmenten van de wedstrijd geanalyseerd heeft. “We werken intensief om de verantwoordelijken te identificeren”, klinkt het verder bij het team uit Gelsenkirchen.

Moukoko, een groot talent van het Duitse voetbal bij Dortmund, scoorde in de derby de drie doelpunten van de 3-2 zege tegen Schalke. Nadien doken videofragmenten op waarbij duidelijk te horen is hoe hij na zijn derde treffer heel wat racistische beledigingen naar het hoofd geslingerd kreeg.

De in Kameroen geboren Moukoko is een fenomeen in de Duitse jeugdreeksen. Op 12-jarige leeftijd scoorde hij bij de U17 liefst 90 doelpunten in 56 wedstrijden. Twee jaar later bij de U19 was hij goed voor 44 treffers in 30 wedstrijden. In september debuteerde hij als 15-jarige voor de Duitse U20. De aanvaller traint bij Dortmund al mee met de profselectie. Op 20 november viert hij zijn 16e verjaardag. Dan is hij wettelijk oud genoeg om te debuteren in de Bundesliga en eventueel de Champions League.

Volledig scherm Youssoufa Moukoko. © EPA

Franse oud-international Bruno Martini is overleden

Voormalig doelman Bruno Martini is in de nacht van maandag op dinsdag op 58-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn ex-club AJ Auxerre. De 31-voudige Franse international werd op 12 oktober in het ziekenhuis opgenomen nadat hij een hartstilstand had gekregen.

Bruno Martini debuteerde in 1981 als prof bij het AJ Auxerre van Guy Roux, onder wie hij in 1994 de Beker van Frankrijk zou winnen. Hij zou er onder meer samenspelen met Enzo Scifo. Van 1983 tot 1985 werd Martini uitgeleend aan Nancy. Uiteindelijk droeg Martini tot 1995 het shirt van AJ Auxerre, waarna hij nog vier jaar aantrad voor Montpellier. Nadien werd Martini keeperstrainer bij de Franse nationale ploeg, en dat tot 2010.

Martini stond op het EK van 1992 in doel bij de Franse nationale ploeg. Vier jaar later was hij de reservedoelman achter Bernard Lama.

Volledig scherm © AFP