Football Talk. Antwerp beloont spits Nsimba met contract voor drie seizoenen - Schalke 04 start onderzoek na racisme jegens Dortmund-fenomeen Moukoko

Antwerp geeft aanvaller Bruny Nsimba contract tot 2023

Bruny Nsimba (20) heeft bij Antwerp een contract voor drie seizoenen ondertekend. De polyvalente aanvaller genoot zijn jeugdopleiding bij Racing Genk en koos in 2019 voor Antwerp. Coach Ivan Leko liet Nsimba al vier keer invallen, hij mocht bij zijn debuut begin augustus één minuut opdraven in de bekerfinale tegen Club Brugge (0-1-zege). Tegen KV Kortrijk (1-3-zege) kreeg hij eind vorige maand een eerste basisplaats, in die partij zorgde hij voor een assist. Voor zijn prestaties wordt de aanvaller nu beloond met een contract.

Schalke 04 spoort daders op van racisme tegen 15-jarig supertalent Moukoko

Schalke 04 heeft een onderzoek geopend naar de racistische incidenten waarvan Youssoufa Moukoko, het amper 15-jarige supertalent van Borussia Dortmund, afgelopen weekend slachtoffer werd in een wedstrijd bij de U19. Dat heeft de club van Benito Raman dinsdag gemeld.

Schalke laat weten dat het de video- en geluidsfragmenten van de wedstrijd geanalyseerd heeft. “We werken intensief om de verantwoordelijken te identificeren”, klinkt het verder bij het team uit Gelsenkirchen.

Moukoko, een groot talent van het Duitse voetbal bij Dortmund, scoorde in de derby de drie doelpunten van de 3-2 zege tegen Schalke. Nadien doken videofragmenten op waarbij duidelijk te horen is hoe hij na zijn derde treffer heel wat racistische beledigingen naar het hoofd geslingerd kreeg.

De in Kameroen geboren Moukoko is een fenomeen in de Duitse jeugdreeksen. Op 12-jarige leeftijd scoorde hij bij de U17 liefst 90 doelpunten in 56 wedstrijden. Twee jaar later bij de U19 was hij goed voor 44 treffers in 30 wedstrijden. In september debuteerde hij als 15-jarige voor de Duitse U20. De aanvaller traint bij Dortmund al mee met de profselectie. Op 20 november viert hij zijn 16e verjaardag. Dan is hij wettelijk oud genoeg om te debuteren in de Bundesliga en eventueel de Champions League.

Volledig scherm Youssoufa Moukoko. © EPA

Franse oud-international Bruno Martini is overleden

Voormalig doelman Bruno Martini is in de nacht van maandag op dinsdag op 58-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn ex-club AJ Auxerre. De 31-voudige Franse international werd op 12 oktober in het ziekenhuis opgenomen nadat hij een hartstilstand had gekregen.

Bruno Martini debuteerde in 1981 als prof bij het AJ Auxerre van Guy Roux, onder wie hij in 1994 de Beker van Frankrijk zou winnen. Hij zou er onder meer samenspelen met Enzo Scifo. Van 1983 tot 1985 werd Martini uitgeleend aan Nancy. Uiteindelijk droeg Martini tot 1995 het shirt van AJ Auxerre, waarna hij nog vier jaar aantrad voor Montpellier. Nadien werd Martini keeperstrainer bij de Franse nationale ploeg, en dat tot 2010.

Martini stond op het EK van 1992 in doel bij de Franse nationale ploeg. Vier jaar later was hij de reservedoelman achter Bernard Lama.

Volledig scherm © AFP