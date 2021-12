Fitte Faris Haroun valt naast wedstrijdkern: “En toch kan ik op het veld nog iets bijbrengen”

AntwerpClub Brugge heeft Ruud Vormer, Antwerp Faris Haroun. Er was een tijd dat hun namen als eersten op het wedstrijdblad werden geschreven, maar tegenwoordig is er voor beide kapiteins een minder grote rol weggelegd. Haroun (36) – nochtans fit – zit tegen Eupen zelfs niet in de wedstrijdkern. “Het motiveert me alleen maar om nog harder te werken.”

Na een klein jaar op-en-af-gesukkel met zijn kuiten kreeg Faris Haroun in Antwerps jongste twee matchen telkens een invalbeurt. Een mooie aanleiding voor een comeback-interview met één van de rood-witte publiekslievelingen, zo leek ons. Zegt Haroun in dat gesprek plots terloops: “Ik hoop dat de boys het goed doen tegen Eupen. Zelf ben ik er niet bij, een tactische keuze van de trainer.”

Quote Ik weet wat ik voor de ploeg kan betekenen en de mensen in België weten dat ook, maar onze huidige trainers hebben me voorlopig te weinig in het echt aan het werk kunnen zien. Hopelijk komt dat nog. Faris Haroun

Even voordien verzekerde Haroun ons nochtans dat hij opnieuw volledig fit is: “Ik kan al een week of drie, vier voluit gaan met de groep. Voordien was ik al een tijdje individueel aan het opbouwen. Ik durf denken dat het fysieke leed nu achter mij ligt. We hebben ontdekt dat mijn kuitblessures wellicht het gevolg waren van een probleem in mijn onderrug. Dat is goed behandeld en wordt verder gemonitord. Natuurlijk was het niet plezant dat ik in de voorbije maanden een paar keer ben hervallen, maar de problemen zouden van de baan moeten zijn.”

Concurrentie is groot

De eerste horde heeft Haroun dus genomen, maar de volgende stap – opnieuw basisspeler worden – lijkt geen sinecure. “Ik ben heel tevreden over Faris’ mentaliteit, karakter, verantwoordelijkheidszin”, benadrukt trainer Brian Priske. “Maar ik heb op het middenveld véél goede spelers. Als iemand als Faris er dan eens naast valt, is dat niet makkelijk, maar ik maak mijn keuzes in eer en geweten.” Priske heeft uiteraard gelijk als hij zegt dat de weelde in de middenstrook groot is: Nainggolan is hors categorie, Verstraete is zich alsmaar meer aan het manifesteren, Gerkens heeft een specifiek profiel en de jonge talenten Yusuf en Dwomoh zijn de toekomst van de club. En als iedereen dan beschikbaar is...

Volledig scherm Faris Haroun met Ritchie De Laet. © BELGA

Is Haroun blij met deze situatie? Dat kunnen we ons niet voorstellen. Gaat Haroun nu de boel op stelten zetten? Dat kunnen we ons nog minder inbeelden. Daarvoor is Haroun te veel prof en te nauw betrokken bij de club. “Je kent me al langer, hé”, zegt de man die in 1B al uitkwam voor de Great Old. “Deze situatie motiveert me alleen maar meer om nóg harder te werken. Om het even welke leeftijd ik heb, ik blijf competitief. Anders was ik nooit zo ver geraakt. Ondertussen duim ik voor de ploeg. Ik hoop altijd dat Antwerp het zo goed mogelijk doet.”

“Dat je er eens naast valt, maakt deel uit van het spel. Ergens kan ik het ook wel kaderen”, geeft Haroun aan. “Op het moment dat de nieuwe technische staf kwam, was ik out. Ik weet wat ik voor de ploeg kan betekenen en de mensen in België weten dat ook, maar onze huidige trainers hebben me voorlopig te weinig in het echt aan het werk kunnen zien. Hopelijk komt dat nog. Ik blijf er van overtuigd dat ik op het veld nog steeds iets kan bijbrengen, maar ik kan natuurlijk maar belangrijk zijn als ik er op sta. In afwachting daarvan probeer ik in de kleedkamer mijn rol als kapitein zo goed mogelijk te vervullen.”

Trainersdiploma

Het feit dat Haroun na vijf jaar helemaal thuis is op de Bosuil helpt om één en ander te relativeren. “Ik voel me prima bij Antwerp en wil na mijn carrière liefst in de buurt blijven wonen”, besluit de geboren Brusselaar. “Voorlopig hebben we niet gepraat over mijn aflopende contract, maar het is nog vroeg. Het zou mooi zijn als ik later mijn carrière kan afsluiten bij Antwerp, om dan eventueel bij de club te blijven in een andere rol. Of ik al een trainersdiploma op zak heb? Vorige zomer behaalde ik mijn UEFA-licentie, maar ik pin me niet enkel vast op een trainersfunctie. We zullen later wel zien. Eerst wil ik als voetballer nog één en ander realiseren. Op een dag de titel pakken? Je mag nooit stoppen met dromen.”

Volledig scherm Faris Haroun. © Photo News