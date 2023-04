Faris Haroun neemt na dit seizoen afscheid als profvoetballer, maar blijft wel aan boord bij Antwerp

Haroun kwam dit seizoen nog amper in het stuk voor bij Antwerp. De middenvelder kwam niet verder dan twee korte invalbeurten aan het begin van de jaargang. Haroun was al een tijdje op de sukkel met blessureleed, een vervelende voetblessure als meest recente kwaal. Aan het einde van dit seizoen hangt hij nu ook zijn schoenen aan de haak.

Haroun speelt al sinds begin 2017 voor Antwerp en maakte de promotie naar de hoogste klasse later dat seizoen en de gewonnen bekerfinale in 2020 mee. Hij was ook jarenlang aanvoerder en kreeg daarom de bijnaam ‘Capi’. “En een kapitein verlaat zijn schip niet”, zegt Haroun in een video op de kanalen van Antwerp. Hij blijft aan boord bij de Great Old, maar in een andere rol.