Entourage Leko: “Zo goed als zeker dat Ivan naar China gaat”

AntwerpAntwerptrainer Ivan Leko (42) heeft zijn zinnen gezet op een verhuis naar Guangzhou R&F, de Chinese club van Moussa Dembélé. Leko kan in China voor twee seizoenen tekenen en zo de jackpot winnen. «Als deze deal doorgaat, hoeft Ivan daarna nooit meer te werken», klinkt het in zijn entourage.

Guangzhou R&F is een doodgewone middenmoter, die in het voorbije seizoen als elfde eindigde in de Chinese hoogste klasse. Hoewel de club ex-Rode Duivel Moussa Dembélé onder contract heeft staan, stelt het op sportief vlak verder allemaal niet zo heel veel voor. En toch wil Ivan Leko volgens onze informatie doodgraag ingaan op het aanbod dat Guangzhou R&F hem onlangs deed. Daar is slechts één reden voor: geld, grof geld.

Nog geen salarisplafond

Naar de cijfertjes in het contract dat op Leko ligt te wachten, is het gissen. Maar om u een idee te geven: voormalig Nederlands international Giovanni van Bronckhorst, die in het afgelopen seizoen Guangzhou R&F trainde, incasseerde volgens Nederlandse bronnen twaalf miljoen euro op jaarbasis. “Contracten van acht, tien, twaalf miljoen per jaar zijn in China geen uitzondering”, zegt een insider van het Chinese voetbal. En er is in China nu wel sprake van de komst van een salarisplafond (tot drie miljoen per jaar), maar dat is er nog niet. Bovendien is het niet zeker dat trainers daar ook onder zullen vallen.

Volledig scherm Ivan Leko. © Photo News

Niet moeilijk dus dat Ivan Leko liefst richting het Oosten zou trekken. Tijdens zijn wekelijkse persbabbel probeerde de trainer van Antwerp gisteren de boot weliswaar nog een beetje af te houden. Nadat in de loop van woensdag de interesse van Guangzhou R&F was uitgelekt, kreeg Leko vanzelfsprekend de ene vraag na de andere over het thema, maar de Kroaat draaide rond de hete brij heen.

“Ik wil hier geen groot verhaal van maken”, aldus Leko. “Er is inderdaad interesse – het eerste contact dateert al van een maand geleden – maar ik weet dus niet hoe het zal uitdraaien. Laat trouwens één ding duidelijk zijn: ik ben nooit zelf op zoek gegaan naar iets anders. Maar als je het goed doet, kan je natuurlijk altijd telefoon krijgen. Ik heb het bestuur van Antwerp keurig op de hoogte gebracht van de vraag vanuit China. Ik ben graag op de Bosuil, al kan je in het voetbal nooit zeggen waar je morgen, over drie dagen of drie maanden zal zitten.”

Antwerp toont begrip

Los van het mistgordijn dat Leko ’s middags probeerde op te trekken, kregen wij later op de dag signalen vanuit zijn entourage dat de keuze wel degelijk al is gemaakt: “Het aanbod dat Ivan kreeg, is eigenlijk niet te weigeren. Als deze deal doorgaat, hoeft hij nadien nooit meer te werken. Het gaat gebeuren, daar mag je zo goed als zeker van zijn.”

Het zou enkel nog kwestie zijn om alles ‘proper’ af te handelen met Antwerp, waar Leko in principe tot de zomer van 2022 onder contract ligt. In de bestuurskamer van de Great Old liet men verstaan dat men Leko het liefst van al aan boord wil houden, maar dat men tegelijk begrip toont voor de wensen van de coach die de club in augustus de beker schonk. Verwacht wordt dat de betrokken partijen eerstdaags tot een vergelijk zullen komen. Of Leko en zijn vaste technische staf zondag nog op de bank zullen zitten tegen Charleroi is afwachten.

Volledig scherm Ivan Leko. © BELGA