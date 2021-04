En nu Antwerp? Wat met de trainer? Wat met de sportief directeur? De 4 grote werken voor Paul Gheysens op Bouwwerf Bosuil

1. Wat met de trainer?

Frank Vercauteren loodste RAFC naar de Champions’ play-offs. Procentueel behaalde hij, ietwat verrassend misschien, meer punten bij Antwerp dan z’n voorganger Ivan Leko. Die laatste 58,9 procent (46 op 78), Vercauteren 59,2 (32 op 54). Een clash van stijlen, maar niet van puntenoogst. En toch weet niemand of hij ook volgend seizoen nog trainer op de Bosuil zal zijn. In juni loopt zijn contract af, over een verlenging werd, mede gezien het heersende machtsvacuüm in Antwerp, nog niet gesproken. Als je alles puur objectief bekijkt, zijn er weinig redenen om uit elkaar te gaan, maar los van al het sportieve speelt ook de privé-situatie van Vercauteren een belangrijke rol. Schoonmoeder, vrouw en kind verblijven immers nog steeds in Rusland en raken voorlopig niet in ons land. Raakt dat euvel niet opgelost, is het goed mogelijk dat Vercauteren de voorkeur geeft aan een terugkeer naar Rusland, een hereniging met zijn gezin. In dat geval is Alexander Blessin een naam die hoog op het Antwerpse verlanglijstje staat. De jonge Duitser charmeerde dit seizoen bij KV Oostende.