“Emoties kunnen onmiddellijk na match hoog oplaaien”: Referee Department laat kritiek van Toby Alderweireld passeren

Na affluiten in het Dudenpark deed Toby Alderweireld gisteren nadrukkelijk zijn beklag over de arbitrage van Jonathan Lardot. Niet omdat hij opzichtig in de fout was gegaan, maar omdat “elke fiftyfifty bal voor hen was,” aldus de 33-jarige international. “De scheids was gewoon niet present”, zei hij nog. Om dan te besluiten: “Zij waren met twaalf en niet met elf.”

Stevige sneer toch richting de Naamse ref. Maar bij het Referee Department willen ze geen olie op het vuur gieten. Het is niet hun gewoonte om via de media op zo’n uitspraken te reageren, zegt operationeel directeur Stephanie Forde. “Wij gaan wel graag de dialoog aan met clubs of spelers. Je mag ook de context niet uit het oog verliezen. Onmiddellijk na een wedstrijd kunnen de emoties tijdens een interview hoog oplopen. En later denken ze er dan genuanceerder over. Het zou niet de eerste keer dat een speler zich nadien voor zijn uitspraken verontschuldigt.”

Het Referee Department zal verder geen actie ondernemen tegen Alderweireld, al benadrukken ze wel dat om het product voetbal te promoten, het belangrijk is dat er wederzijds respect wordt getoond.

Het is nu afwachten of het bondsparket zal optreden. Want wanneer de integriteit van refs openlijk in twijfel wordt getrokken, buigen zij zich daarover. Dat was bijvoorbeeld het geval in januari 2022 toen gewezen Union-spits Deniz Undav na de match tegen Club Brugge uithaalde naar ref Visser: “Tegen Club Brugge winnen is moeilijk, zeker als ze hulp krijgen van de ref. We speelden tegen twaalf vandaag.” Undav kwam er toen met een formele verwittiging vanaf, omdat hij een ‘blanco strafblad’ had. “Met de duidelijke boodschap dat het niet voor herhaling vatbaar is,” zei bondsprocureur Ebe Verhaegen toen. “Anders zullen we hem wél vervolgen.”

Het is niet ondenkbaar dat Alderweireld zich aan een identieke tik op de vingers mag verwachten.

