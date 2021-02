Einde van de Antwerpse keeperskwestie in zicht: Butez maakt vandaag rentree op het veld

Antwerp Hoe het nieuwe Antwerp verdacht veel weg heeft van het oude: het Bölö­ni-gehalte van Frank Vercaute­ren

20 januari Meer Bölöni, minder Leko. Het nieuwe Antwerp lijkt verdacht veel op het oude, weliswaar met een fikse upgrade. En laat dat net zijn wat Luciano D’Onofrio wil. ‘t Is duidelijk even wennen, voor alles en iedereen, maar er zit best wel wat muziek in het Antwerp onder Frank Vercauteren.