Een openhartige Ritchie De Laet praat voor het eerst over zijn darmziekte: “Ik hoop dat mijn getuigenis mensen kan helpen. Want dit heeft impact op je leven”

“Eindelijk weet ik wat er scheelt. Colitis Ulcerosa, een constante ontsteking van de dikke darm. Na onderzoek is aan het licht gekomen dat er veertig centimeter van mijn dikke darm ontstoken is. Dat is de reden waarom ik weinig energie had. Waarom ik supplementen moest bijpakken. Waarom mijn bloedwaarden niet goed waren. En waarom ik zo snel vermoeid was. Ik pak nu de juiste medicatie en die slaat aan. Eigenlijk heb ik er al sinds mijn achttiende last van. Maar dat kwam en dat ging weer. Ik dacht gewoon dat ik ‘verkeerd in mekaar gestoken was’. (lachje) Tot een paar maanden geleden. Toen het ook invloed had op dat wat ik het liefste doe: voetballen.”