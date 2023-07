Een klap in het gezicht voor Antwerp: Feyenoord kaapt transfer van Calvin Stengs

Er hing al een tijdje een akkoord in de lucht tussen Antwerp en Nice over Stengs, maar de deal geraakte maar niet rond. Mark van Bommel zei meermaals “dat er aan gewerkt werd” en dat hij de middenvelder er graag terug bij had bij Antwerp. Vorig seizoen was Stengs immers één van de basispionnen in de kampioenenploeg, toen hij aan Antwerp werd uitgeleend.

Stengs zelf was ook happig op een terugkeer, maar is nu toch op weg naar zijn thuisland. Landskampioen Feyenoord heeft een hoger bod op tafel gelegd bij Nice en heeft de transfer gekaapt. Er is sprake van een bedrag van 7 miljoen euro, wat nog altijd minder dan de helft is van de 15 miljoen die Nice twee jaar geleden betaalde voor Stengs aan AZ Alkmaar. Daar werkte de Nederlander al samen met huidig Feyenoord-coach Arne Slot, en de twee hielden er een goeie band aan over.

Volgens Nederlandse bronnen was Slot ook een doorslaggevende factor in de keuze van Stengs, die weldra voor vier seizoenen tekent in De Kuip. Dat Feyenoord rechtstreeks geplaatst is voor de poules van de Champions League, speelde evenzeer zijn rol. Stengs hoopt zich bij Feyenoord opnieuw in de kijker te spelen voor de Nederlandse nationale ploeg.

