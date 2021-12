Een blik in de ziel en het leven van Radja Nainggolan aan de hand van zijn tattoos: “De pijn is een verslaving geworden”

Tweakers De nieuwe MacBook Pro pronkt (terecht) met iets ouderwets

Apples nieuwste MacBook Pro moet de grootste kritiek van professionals wegnemen. Maar is het daadwerkelijk een goede laptop? Tweakers.net legt de nieuwkomer voor je op het rooster: is de MacBook Pro 2021 een werkpaard, of toch eerder een paradepaard?

10 december