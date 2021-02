Eén absolute pineut, maar ook wat lichtpuntjes: de punten van Antwerp na de nederlaag tegen Rangers FC

Antwerp Vercaute­ren best gestarte Ant­werp-coach sinds Jef Vliers in 1976: “Het enige belangrij­ke is waar we over acht matchen staan”

14 februari Een dikke maand is Frank Vercauteren (64) nu aan de slag als trainer van Antwerp. Met 15 op 18 is hij de best gestarte coach op de Bosuil sinds Jef Vliers in 1976. “Momenteel loopt het prima, maar het enige belangrijke is waar we over acht matchen staan”, zegt Vercauteren zelf.