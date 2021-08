Duurste Belgische transfer ooit voor Antwerp? Bod van 12 miljoen op Braziliaanse spits FC Basel geweigerd

Cabral is niets minder dan een fenomeen in Zwitserland. Zijn statistieken dit seizoen zijn ronduit indrukwekkend. Of hoe anders kan je 15 goals en 6 assists in 11 matchen omschrijven? Ook vorig seizoen was de rechtsvoetige spits met 20 goals al goed bij schot. Cabral, 86kg voor 1m86, is een imposante verschijning. Hij schermt de bal goed af, is heel snel voor zijn lengte en een killer in de box. Kopbalsterk, heel beweeglijk en moeilijk van de bal te zetten ook. Toen hij vorige week FC Basel met vier goals voorbij het Zweedse Hammarby richting poules van de Conference League knalde, ontblootte hij na afloop Balotelli-gewijs zijn torso. Indrukwekkend. Zonder twijfel zou de Braziliaanse bonk een topaanwinst voor onze competitie zijn.