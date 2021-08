“Door specifieke omstandigheden achter het stuur gekropen”: Nainggolan reageert nadat hij rijbewijs kwijt geraakt - Vandaag overleg over eventuele sanctie

AntwerpAmper een week na zijn terugkeer naar België is ex-Rode Duivel Radja Nainggolan zijn rijbewijs al kwijt. De middenvelder van Antwerp reed aan overdreven snelheid door het stadscentrum en was bovendien geïntoxiceerd. “Radja heeft zich laten meeslepen door de emoties van het moment”, klinkt het bij monde van raadsman Omar Souidi. Vandaag overlegt Antwerp of het de speler een sanctie oplegt. En zo ja, welke?

Volgens onze informatie werd de nieuwe sterspeler van Antwerp in de nacht van zaterdag op zondag rond 4 uur door een politiepatrouille onderschept toen hij met zijn wagen tegen meer dan honderd kilometer per uur over de Antwerpse Scheldekaaien scheurde. De politie onderwierp Nainggolan ook aan een ademtest, waarbij de middenvelder net boven de toegestane limiet bleek te zitten. “Hij moest zijn rijbewijs voor vijftien dagen inleveren door een combinatie van overdreven snelheid en geïntoxiceerd rijden”, zegt Kristof Aerts, woordvoerder van het Antwerpse parket.

Meteen een nieuwe deuk in het al beschadigde blazoen van Nainggolan, die het bij zijn voorstelling als de nieuwe middenvelder van de Great Old nochtans had over de voorbeeldfunctie die hij moet uitoefenen. “Bij een goed eerste gesprek met de trainer heeft hij zijn verwachtingen duidelijk gemaakt. Die gingen verder dan voetbal alleen. Ook op vlak van mentaliteit. Ik moet een voorbeeldfunctie uitoefenen voor de jongeren, want er wordt toch naar mij opgekeken op het veld.”

Reactie via raadsman

Aanvankelijk bleef het na de berichtgeving stil bij Nainggolan, maar hij besliste toch eenmalig te reageren via raadsman Omar Souidi. “Radja geeft grootmoedig doe dat hij zich op z'n vrije zaterdagavond heeft laten meeslepen door de emoties van het moment", valt te lezen in een statement. “Het warme onthaal van vele jeugdvrienden en de unieke Antwerpenaren heeft hem enorm veel deugd gedaan.”

Souidi geeft aan dat Nainggolan na enkele glazen niet de intentie had om nog achter het stuur te kruipen, maar dit door “specifieke omstandigheden" toch gebeurd is. “Hij betreurt dit. Valt dit goed te praten? Absoluut niet, op geen enkele manier. Zal dit zich in de toekomst herhalen? Onmogelijk.”

Quote Als Radja geselec­teerd wordt, zal hij er staan en met een groot hart strijden om de kwalifica­tie te realiseren. Ook dat is beloofd Raadsman Omar Souidi

Ten slotte benadrukt Souidi nog dat Nainggolan de Antwerp-fans belooft in de toekomst een waardig ambassadeur van de club te zullen zijn. “Hij wil zijn verantwoordelijkheid nemen en heeft ook besloten geld te storten aan een goed doel, waarmee de verkeersveiligheid gediend zal zijn.”

Nainggolan moest dit weekend trouwens niet in actie komen met zijn nieuwe club. De wedstrijd van de Great Old tegen Racing Genk werd uitgesteld omwille van Antwerps Europese verplichtingen. Donderdag moeten Nainggolan en co een 4-2 achterstand tegen Omonia Nicosia proberen op te halen. “Als Radja geselecteerd wordt, zal hij er staan en met een groot hart strijden om de kwalificatie te realiseren. Ook dat is beloofd.”

The Great Old lijkt alleszins gewoon van plan Nainggolan in actie te laten komen tegen de Cyprioten. Wél staat er vandaag nog een overleg op het programma - daar moet beslist worden of Antwerp de speler een sanctie vanuit de club oplegt. En zo ja, welke? Dat wordt vandaag duidelijk.

“Disco’s en alcohol opgeven? Ik zou mezelf niet zijn”

Het nieuws van Nainggolan bereikte ook snel de laars, waar ‘Il Ninja’ voetbalde van 2005 tot vorig seizoen. Onder andere het gezaghebbende La Gazzetta dello Sport bracht het nieuws van Radja’s ‘disavventura’ (het ongeluk) snel op de website.

Volledig scherm Rijden onder invloed in Antwerpen: rijbewijs Nainggolan ingetrokken. © La Gazzetta dello Sport

Calciomercato schrijft dat Radja Nainggolan in België al snel weer in oude gewoontes hervalt. “De gewezen speler van Inter, die in Antwerpen zijn oude liefde terugvindt, valt vooral opnieuw op met extra-sportieve verhalen. We herinneren ons nog wel de video die hij opnam op oudejaarsavond 2018, waarin de Belg toegaf: “Disco’s en alcohol? Ik kan alles opgeven, maar ik zou mezelf niet zijn”.

Volledig scherm Problemen voor Nainggolan: positieve alcoholtest, rijbewijs ingetrokken. © Calciomercato

Tuttosport heeft het over ‘pech’ voor de voormalige Roma-middenvelder. “Nog maar pas terug in België, maar nu al staat ie er in het oog van de storm”, schrijft Tuttosport. “En dan te schrijven dat Nainggolan zich bij zijn nieuwe club een voorbeeldfunctie voor de jongeren wou aanmeten... De controverse zal zeker volgen. Donderdag wacht voor Antwerp de return in de play-offs van de Europa League tegen Omonia Nicosia. Meteen een mooie kans voor Nainggolan om vergeven te worden.”

Volledig scherm Nainggolan, hoge snelheid en positieve alcoholtest: rijbewijs ingetrokken © Tuttosport

