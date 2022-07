"Dit is een goede zaak voor iedereen, alleen niet voor de concurrentie”: onze huisanalist Marc Degryse over de transfer van Toby Alderweireld naar Antwerp

Antwerp Zijn liefde voor Antwerpen is al die jaren onveran­derd gebleven: Toby Alderwei­reld is Zot van A en vice versa, het nieuwe uithang­bord van de Great Old

The word is out. Toby Alderweireld (33) keert terug naar ‘t Stad. Hij tekent een driejarig contract bij Royal Antwerp FC dat zijn ambities dag na dag kracht bijzet.

11 juli