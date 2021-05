Dieumerci Mbokani (35) na zijn kunststukje in het Lotto Park: “Als Anderlecht spelers wil die veel lopen, moeten ze misschien marathonlopers halen”

AntwerpThe Last Dance? Of niet? Wat Dieumerci Mbokani (35) zaterdag op Anderlecht liet zien, was zelden vertoond. “Mijn ding is scoren, niet 13 kilometer lopen.” Dé vraag is nu of we de Congolees ook volgend seizoen nog aan het werk zien. En vooral: wáár? “Goed mogelijk dat ik mijn carrière bij Antwerp beëindig.”