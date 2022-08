Didier Lamkel Zé haalt ook fratsen uit aan de onderhandelingstafel: “leugenachtige voorwendselen” leiden tot zaak bij de FIFA

JUPILER PRO LEAGUEOok aan de onderhandelingstafel blijkt Didier Lamkel Zé (25) een ongeleid projectiel. Nadat hij een zo goed als zekere transfer naar Omonia Nicosia in laatste instantie opblies omwille van een flirt met Ferencvaros, dreigt een patstelling. Allicht moet de FIFA het kluwen straks ontwarren. ’t Zal toch niet waar zijn dat Lamkel Zé straks weer in Deurne staat en er minstens tot de winter blijft?

Didier Lamkel Zé, net als je dacht dat je alles had gezien van de Kameroener komt hij plots toch nog verrassend uit de hoek. Na vier jaar vol fratsen leek Antwerp eindelijk een overnemer te hebben gevonden voor zijn enfant terrible. De Cypriotische eersteklasser Omonia Nicosia, straks Europees tegenstander van AA Gent, zou Lamkel Zé’s nieuwe bestemming worden. Eerder had Abha Club uit Saoedi-Arabië meer geld geboden, maar Didier had zijn zinnen gezet op Cyprus.

Antwerp toonde zich medewerkzaam, hoewel Abha betere financiële condities bood, en zondagavond leek Lamkel Zé’s overstap naar Nicosia in kannen en kruiken. Vertegenwoordigers van de Great Old en Nicosia hadden hun handtekeningen onder een overeenkomst gezet. Ook de speler zelf verklaarde zich schriftelijk akkoord met de overstap. Wel werden er enkele klassieke opschortende voorwaarden in de deal opgenomen. Zo diende Lamkel Zé bijvoorbeeld nog medisch goedgekeurd te worden.

Volledig scherm © Photo News

Nicosia kondigde de transfer zondag zelfs al aan op de eigen clubwebsite, maar dat bleek voorbarig. Nadat Lamkel Zé op maandag naar Cyprus afreisde, paste hij plots voor zijn medische keuring. Bleek dat de Hongaarse topclub Ferencvaros, die nog kans maakt op een plaats in de Champions League, opeens aan Lamkel Zé’s mouw trok. ‘Wispelturige Didier’ besloot zijn kar te keren en vloog door naar Hongarije.

Quote Didier Lamkel Zé kwam met verschil­len­de leugenach­ti­ge voorwendse­len op de proppen om zijn medische tests niet te moeten afleggen. De realiteit is dat er een overeen­komst was voor drie seizoenen met de speler. Reactie Omonia Nicosia op de website van de club

Hoeft het gezegd dat Nicosia niet kon lachen met deze onverwachte wending? “Didier Lamkel Zé kwam met verschillende leugenachtige voorwendselen op de proppen om zijn medische tests niet te moeten afleggen”, verkondigde Nicosia via zijn website. “De realiteit is dat er een overeenkomst was voor drie seizoenen met de speler. Na deze recente ontwikkeling zullen we onze wettelijke rechten claimen bij wereldvoetbalbond FIFA.”

Op de Bosuil is men duidelijk: er is van Antwerpse kant enkel en alleen een ondertekend akkoord met Nicosia. Ferencvaros is op dit moment geen issue voor het stamnummer 1. Bij Antwerp neemt men voorlopig dan ook een afwachtende houding aan. Dat dit een zaak voor advocaten dreigt te worden, is nu al wel duidelijk. Het ziet ernaar uit dat de FIFA het door Lamkel Zé gecreëerde kluwen zal moeten ontwarren.

Lees verder onder de video: Zo kondigen ze in Rusland de transfer van Lamkel Zé aan

Vertrouwensbreuk

Probleem is dat het vaak weken of zelfs maanden duurt vooraleer de FIFA in dit soort zaken tot een uitspraak komt. En wat als Nicosia gelijk krijgt? De Cyprioten zullen wellicht aansturen op een door te speler te betalen schadevergoeding. Lamkel Zé alsnog in de kern opnemen, is geen optie meer, gezien de vertrouwensbreuk. Op de 600.000 euro die Nicosia veil had voor de aanvallende middenvelder hoeft Antwerp in principe niet meer te rekenen. En zo lang er geen uitspraak is, lijkt het uitgesloten dat Antwerp LZ7 aan een andere club kan verpatsen. ’t Zal toch niet waar zijn dat Lamkel Zé binnenkort weer in Deurne staat en er nog minstens tot de winter blijft? Of komt er straks alsnog een minnelijke schikking tussen alle betrokken partijen uit de bus?

Herbekijk ook: Interview Marc Degryse over transfer De Ketelaere

Volledig scherm © Photo News