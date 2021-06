Didier Lamkel Zé acht tijd rijp voor een transfer: “Juiste moment om te vertrekken”

‘Griffe 2 Foot’ had een gesprek met Lamkel Zé toen die vorige week in Kameroen vertoefde. Ondertussen is het Antwerpse enfant terrible alweer wat dichter bij huis, hij verblijft momenteel samen met zijn vriendin - naar jaarlijkse gewoonte - in Nice. Zé kwam eerst terug op het voorbije seizoen, waarbij hij onder Ivan Leko naar de beloften werd gestuurd.

“Dat was een beslissing van mezelf, in overleg met de club”, klinkt het. “Ik was teleurgesteld en wou de club verlaten. Ik moést spelen, het was het beste om te vertrekken.”

Anderlecht-shirt

Dat lukte echter niet en Lamkel Zé keerde terug naar de beloften, zij het niet met hangende pootjes. Hij ging dagelijks met schijnbaar veel plezier naar de B-kern. “Ik wil altijd en overal winnen, ongeacht het niveau. Ik was bij de beloften omringd met goede coaches en moest ook het voorbeeld geven aan de jongeren.”

Dat hij tussendoor in Anderlecht-shirt opdaagde en men hem daarom een beetje gek noemde? “Mensen oordelen vaak zonder iemand te kennen, maar degenen die Didier kennen, zullen je goede dingen vertellen. Ik ben geen slechte jongen, ik lach graag, ik speel graag voetbal.”

Volledig scherm Lamkel Zé in Anderlecht-shirt. © Lamkel Zé

Laatste seizoen bij Antwerp

Na de komst van Vercauteren werd Lamkel Zé begin dit jaar weer in de A-kern opgenomen. “De nieuwe coach had een goede mentaliteit, net zoals László Bölöni. Hij luisterde niet naar wat er her en der over mij werd gezegd", gaat hij verder. “Sommigen wilden me naar beneden halen, maar hij kende me heel goed en wist waartoe ik in staat was.”

Dat was heel wat: Lamkel Zé was dé Antwerp-speler van de terugronde. Zonder hem had de Great Old allicht geen Champions’ Play-Offs, laat staat Europees voetbal behaald. “Ik heb een aantal goals gemaakt waar ik erg trots op ben”, besluit hij. “Ik maakte de belangrijkste goal van het seizoen, tegen Anderlecht. Daardoor speelt Antwerp volgend seizoen Europa League, maar ik denk dat dit mijn laatste seizoen bij Antwerp was. Ik wil al sinds vorig jaar vertrekken, deze keer is het het juiste moment.”

Volledig scherm Lamkel Zé. © Photo News