De Zotte Zomer van Antwerp: al 20 miljoen uitgegeven (and counting...)

voetbal 1A Pieter Gerkens (Antwerp FC) na 0-0 tegen Club Brugge: “Geloven nog steeds in tweede plaats”

13 mei Antwerp als Club Brugge mogen blij zijn dat het reglement nu eenmaal ploegen met één punt belonen bij een gelijkspel, ook al was het een draak van een match. Dat de Great Old tegen de leider amper iets weggaf, was nog het meest positieve aan heel de avond. De knalprestatie van tegen Anderlecht kreeg geen vervolg, wist ook Pieter Gerkens. En zo blijft ook na drie speeldagen in deze Champions’ play-offs Genk de enige ploeg die al kon winnen.