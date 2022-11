De zakenman in Nainggolan: Radja gaat privévliegtuigen en luxejachten verhuren aan topsporters en sterartiesten

BEKIJK. Nainggolan zit in de B-kern bij Antwerp

Aan voetballen komt Radja Nainggolan tegenwoordig niet meer toe, want een tweetal weken werd de 34-jarige middenvelder “voor onbepaalde tijd” uit Antwerps A-kern gezet. Die maatregel kwam er nadat ‘Il Ninja’ werd betrapt op rijden zonder rijbewijs en vapen voor de match tegen Standard. Maar Radja zit intussen niet stil. Buiten de trainingen met de Antwerpse beloften was Nainggolan de jongste tijd druk in de weer met de oprichting van zijn firma RADLab.

Volledig scherm © RV

Via een jeugdvriend die al jarenlang actief is in de luchtvaartsector kwam Nainggolan in contact met Carl Legein van The Aviation Factory, een Antwerps bedrijf dat privévliegtuigen verhuurt aan onder meer zakenlui. Nainggolan en The Aviation Factory investeren nu samen in RADLab. Beide partners hebben elk de helft van de aandelen in handen. De nieuw opgerichte onderneming gaat niet alleen vliegtuigen, maar ook luxejachten en villa’s proberen te verhuren voor professioneel of vrijetijdsgebruik. Voor de boten en de villa’s ging RADLab al samenwerkingsverbanden aan met andere partijen.

Thuis in BV-wereld

RADLab mikt dus niet op de ‘gewone’ businessklant, maar op mensen met een zekere bekendheid. “We richten ons op profvoetballers en andere topsporters, internationale deejays en mensen uit de entertainment business”, laat uithangbord Radja Nainggolan in een korte verklaring weten. “Het is een doelgroep die hoge eisen stelt op het vlak van dienstverlening. Wij kennen de specifieke behoeften en zijn in staat om snelle oplossingen uit te werken. En natuurlijk zal RADLab er steeds op toezien dat de privacy van de klanten steeds gerespecteerd wordt.”

Volledig scherm © RV

De dagdagelijkse werking van RADLab laat Nainggolan over aan een team van medewerkers – voetbal blijft zijn prioriteit - maar in de voorbije weken was de voormalige international wel intensief bezig met het opstellen van een businessplan. Bovendien heeft Nainggolan een massa contacten in de topsport- en BV-wereld. Om maar enkele recente voorbeelden te geven: vorige week was Radja nog een opgemerkte gast tijdens de exclusieve première van de film ‘Zillion’ en een paar dagen eerder postte hij een foto op Instagram van een gezellig avondje uit met Anderlechtspitsen Fabio Silva en Sebastiano Esposito. Radja kent iedereen en iedereen kent Radja.

Miljoenen volgers

Wie wél een beroep kan doen op de diensten van RADLab en wie niet zal “geval per geval” worden bekeken. Strikt afgelijnde criteria staan er niet op papier, maar RADLab laat weten dat de doorsnee klant “miljoenen volgers en fans” heeft. Radja zelf heeft 1,6 miljoen volgers op Instagram. Wie niet in de zelfde categorie bokst, kan zich een telefoontje naar RADLab besparen. Bedoeling is dat er op termijn een exclusieve membership club zal ontstaan. Volgens RADLab zijn er ondertussen alvast verschillende aanvragen binnengelopen.

Volledig scherm Nainggolan, Silva en Esposito trokken er vorige week een avondje op uit. © Instagram

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News