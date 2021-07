“De patron is terug”: Lamkel Zé doet plots uitschijnen dat hij toch gewoon bij Antwerp zal blijven

Antwerp Ant­werp-spe­lers nemen intrek in hypermo­dern nieuw complex

29 juni Vandaag nam de A-kern van Antwerp voor het eerst haar intrek in het nieuwe spelerscomplex in tribune 4 van de Bosuil. The Great Old deelde met fierheid een filmpje op sociale media: “State of the art.” Het is een modern complex met alles uiteraard in het wit-rood. Naast de ruime kleedkamer, fitnessruimte en het welnessgedeelte is er een ontspanningsruimte met alles op en aan, zoals biljart- en kickertafels en autosimulators. Dat allemaal terwijl Messi en Maradona toekijken.