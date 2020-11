De maat is vol: harde kern Antwerp spuwt Lamkel Zé uit

Jupiler Pro League Onze analist Marc Degryse breekt een lans voor de coach van Antwerp: “Dat Leko al in vraag wordt gesteld: laat ons alsje­blieft serieus blijven”

25 september Acht op achttien. ’t Is een rapport dat niet strookt met de steile ambities van Royal Antwerp FC. Het strookt zelfs zo weinig dat her en der al gefluisterd wordt dat Ivan Leko – remember Jess Thorup en Hannes Wolf – toch maar best begint op te passen. Onze huisanalist Marc Degryse weet niet wat hij hoort.