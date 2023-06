De kassa rinkelt voor Antwerp: Great Old nu al zeker van bijna 9 miljoen euro en dat kan nog sterk oplopen...

Nu de titel binnen is, kan Antwerp FC de rekenmachine bovenhalen: hoeveel mag en kan de kersverse kampioen straks ophalen in Europa? Het zal in elk geval een veelvoud zijn van wat de Great Old dit jaar verdiende...

KIJK. Zo vierden Antwerpse kampioenen de titel

Kampioen zijn of pas vierde worden: vraag maar aan Club Brugge hoe groot het verschil financieel is. Blauw-zwart haalde dit seizoen net geen 50 miljoen euro op in de Champions League. Los van hun resultaat in de Conference League komend jaar zullen hun Europese inkomsten er maar een fractie van bedragen.

Bij Antwerp kan de kassa dus rinkelen, na een mindere campagne in de Conference League die de Great Old slechts 1,05 miljoen euro opbracht. Als landskampioen wordt Antwerp ingedeeld in de zogenaamde Champions’ Path, dat is de play-offronde van de Champions League. Stel dat Antwerp het niet redt, dan krijgen ze een ‘troostpremie’ van 5 miljoen euro. Tegelijk worden ze dan verwezen naar de groepsfase van de Europa League, wat meteen een bonus van 3,63 miljoen garandeert. In het worstcasescenario mag Antwerp zich dus al opmaken voor een cheque van 8,63 miljoen euro - los van zeges (630.000 euro) of draws (210.000 euro) in de groepsfase van de EL.

Stel dat Antwerp zich wel kwalificeert voor de groepsfase, dan zijn ze meteen zeker van een startpremie van 15,64 miljoen euro. Overwinningen zijn in die fase 2,8 miljoen euro waard en gelijke spelen 930.000 euro. Ook hun coëfficientranking is geld waard - minimaal 1,1 miljoen euro - en er komen ook centen uit de zogenaamde market pool, wat tot 1,8 miljoen euro kan oplopen. Samengevat: als Antwerp doorstoot naar de groepsfase, dan ligt er zeker 18 miljoen euro klaar. En dan zijn er uiteraard nog opportuniteiten inzake ticketing en horeca waar Antwerp ongetwijfeld munt uit kan slaan.

Op 7 augustus wordt de loting voor die play-offronde gehouden. Naast Antwerp zit voorlopig alleen het Zwitserse Young Boys in die playoffs, die wordt aangevuld met zes winnaars uit de derde voorronde, waar onder meer het Galatasaray van Dries Mertens in uitkomt. Ook Dinamo Zagreb, Kopenhagen, AEK Athene en Sparta Praag zitten in de derde voorronde. Vast staat wel dat Antwerp z’n heenmatch op 22 of 23 augustus zal afwerken en de return op 29 of 30 augustus.

KIJK. Met deze wereldgoal bezorgde Alderweireld Antwerp de titel

