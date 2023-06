De kassa rinkelt voor Antwerp: Great Old nu al zeker van bijna 9 miljoen euro en dat kan nog sterk oplopen...

Nu de titel binnen is, kan Antwerp FC de rekenmachine bovenhalen: hoeveel mag en kan de kersverse kampioen straks ophalen in Europa? Het zal in elk geval een veelvoud zijn van wat de Great Old dit jaar verdiende...

KIJK. Zo vierden Antwerpse kampioenen de titel

Kampioen of vierde worden: vraag maar aan Club Brugge hoe groot het verschil financieel is. Blauw-zwart haalde dit seizoen net geen 50 miljoen euro op in de Champions League. Los van hun resultaat in de Conference League komend jaar zullen hun Europese inkomsten er slechts een fractie van bedragen.

Bij Antwerp kan de kassa dus rinkelen, na een mindere campagne in de Conference League die bij de Great Old slechts 1,05 miljoen euro in het laatje bracht. Als landskampioen wordt Antwerp ingedeeld in de zogenaamde Champions’ Path, dat is de play-offronde van de Champions League. Stel dat Antwerp het niet redt, dan krijgen ze een ‘valscherm van 5 miljoen euro om te landen in de groepsfase van de Europa League, wat meteen een bonus van 3,63 miljoen garandeert. In het worstcasescenario mag Antwerp zich dus al opmaken voor een cheque van 8,63 miljoen euro, aan te vullen met mogelijk premies voor zeges (630.000 euro) of draws (210.000 euro) in de groepsfase van de EL.

Als Antwerp zich wel kwalificeert voor de groepsfase van de Champions League, dan zijn ze meteen zeker van een startpremie van 15,64 miljoen euro. Een overwinningen is dan 2,8 miljoen euro waard, een gelijkspel 930.000 euro. Ook hun coëfficientenranking is geld waard - minimaal 1,1 miljoen euro - en er komen ook centen uit de zogenaamde market pool, wat tot 1,8 miljoen euro kan oplopen indien ze net als Brugge dit jaar de enige Belgische vertegenwoordiger zijn, anders wordt dat verdeeld.

Samengevat: stoot Antwerp door naar de groepsfase, dan ligt er zeker 18 miljoen euro klaar. “Dat zijn de meest tastbare cijfers,” zegt sporteconoom Thomas Peeters. “Maar voorts weten we uit onderzoek dat wie meedoet aan de Champions League typisch ook meer toegang heeft tot transfers: de marktwaarde van hun spelers neemt toe. Voor spelers met CL-ervaring wordt doorgaans meer betaald.” Ter info: daar waar de Antwerp-speler drie jaar terug gemiddeld nog 1,8 miljoen waard was, is dat vandaag al 3,5 miljoen euro.

KIJK. Met deze wereldgoal bezorgde Alderweireld Antwerp de titel

En dan zijn er uiteraard nog commerciële opportuniteiten waar Antwerp munt uit kan slaan, zo beaamt Peeters. “Daar valt nog terrein op te winnen. Ik heb geen exacte gegevens van Antwerp maar ze zitten zeker nog onder de 15 miljoen euro die Brugge op jaarbasis uit z’n sponsoring haalt. Dat is ook hoe grote clubs zoals Real Madrid en Manchester City het verschil maken, want zij komen aan 200 tot 250 miljoen euro. In het voordeel van Antwerp speelt dat zij nu duidelijk de club van ‘t stad zijn. Dat maakt het voor sponsors aangenamer om niet meer te moeten kiezen tussen Antwerp of Beerschot. Merken gaan zich ook makkelijker verbinden aan een club met een positief imago: in die zin doet de titel zeker geen kwaad.”

Ticketing en horeca dan: ook daar zit volgens Peeters nog rek op, al trok Antwerp de voorbije jaren de prijzen voor z’n tickets en abonnementen toch al stevig op. “Het is voorlopig nog altijd onmogelijk om een abonnement te kopen voor Antwerp, dat wachtlijsten opstelde - en dat zal niet veranderen zo lang de capaciteit van de Bosuil niet toeneemt. Antwerp is dus zeker nog niet te ver gegaan: mensen genoeg die bereid zijn om de gevraagde prijs te betalen. Maar veel belangrijker zijn de inkomsten uit de loges. Die paar honderd mensen doen op een avond meer op dan een paar duizend supporters.”

Hoeveel Antwerp uit de recette voor één speeldag haalt, is niet precies te ramen, zegt Peeters, maar dat zou op jaarbasis wel eens rond de 12 miljoen euro kunnen liggen. Met Europees voetbal verzekeren ze zich van minstens vier speeldagen en een kleine 1,4 miljoen euro - mogelijk zelfs meer. Peeters: “Paul Gheysens zal de prijzen wel optrekken. Hij stak er de afgelopen jaren genoeg geld in, nu is het tijd om een beetje terug te verdienen.”

Al kan Antwerp ook niet het onderste uit de kan halen, net door z’n beperkte capaciteit. Omdat tribune 2 nog altijd gesloten is, kunnen slechts 16.000 supporters hun team aanmoedigen terwijl de Great Old over een veel grotere achterban beschikt. Peeters: “Dit jaar gaf de UEFA de toelating om in de Conference League op de Bosuil te spelen mits tribune 2 te sluiten, het is afwachten of dat ook in de Champions League mag. Anders moeten ze misschien uitwijken. Dan kunnen ze wel meer tickets verkopen voor de supporters maar moeten ze huurgeld betalen. Daarom zie ik Antwerp - als ze kunnen - op de Bosuil spelen.”

Op 7 augustus wordt de loting voor die play-offronde van de Champions League gehouden. Naast Antwerp zit voorlopig alleen het Zwitserse Young Boys in die playoffs, die wordt aangevuld met zes winnaars uit de derde voorronde, waar onder meer het Galatasaray van Dries Mertens in uitkomt. Ook Dinamo Zagreb, Kopenhagen, AEK Athene en Sparta Praag zitten in de derde voorronde. Vast staat wel dat Antwerp z’n heenmatch op 22 of 23 augustus zal afwerken en de return op 29 of 30 augustus.

Vraag is of Antwerp in de zomer in de geldbuidel zal tasten om hun team te versterken, in de hoop hun kansen op de CL te boosten. Peeters: “Het is niet zeker dat spelers duurder worden omdat een club in de Champions League speelt. Antwerp wordt namelijk aantrekkelijker voor spelers die zoeken naar exposure in de Champions League. Dat kan een jongen als Arthur Vermeeren inspireren om er nog een jaartje bij te doen op de Bosuil.”

