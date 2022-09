De Kanté van de Bosuil: Alhassan Yusuf, de stille motor bij competitieleider Antwerp

Antwerp Niet bepaald slim: opgenaaide Vincent Janssen beukt tegenstan­der omver en mist heenmatch in Turkije

Dan zet je ‘m op de bank, pakt-ie nog geel. Mark van Bommel zal vloeken, want de coach kan voor de heenmatch in en tegen Başakşehir geen beroep doen op Vincent Janssen. Geel geschorst, zijn derde geel karton in vier wedstrijden in de Conference League. De Nederlander liet zich opnaaien en beukte een verdediger van Lilleström in de rug, wanneer er geen bal te bespeuren was. Dat als spits, én bij een royale voorsprong voor Antwerp... Niet bepaald slim te noemen. “Daaraan zie je dat Janssen nog niet zichzelf is. Zich nog niet lekker voelt”, aldus cocommentator Gilles De Bilde.

