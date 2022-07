DE DUBBEL. Vincent Janssen & Christopher Scott, veelbelovende aanwinsten op de Bosuil: “We moeten niet flauw doen: we dromen van de titel”

Antwerp Antwerp strikt met Nederlan­der Andries Ulderink nieuwe assistent-coach, al komt er wellicht nog een staartje

Antwerp ligt in poleposition om Mark van Bommel binnen te halen als trainer, in afwachting daarvan strikte de Great Old al een nieuwe assistent. Andries Ulderink (52), net opgestapt bij Twente na een “verschil in visie” met coach Ron Jans, wordt de nieuwe T2. Ulderink is een oude bekende van technisch directeur Marc Overmars bij Go Ahead Eagles en (Jong) Ajax.

