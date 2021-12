Corona-uitbraak bij Antwerp: komt match tegen Kortrijk in het gedrang?

Antwerp Ergernis­sen in kleedkamer, Europese treurmars en onhandig discours: stoel van Ant­werp-coach Priske staat wankel

Nauwelijks vijf maanden nadat Brian Priske (44) door Antwerp werd ingehaald als de rijzende ster in trainersland begint zijn stoel te wankelen. Matig spel, een bekerexit, een Europese treurmars en opstijgend gemor in de kleedkamer leggen behoorlijk wat druk op Priskes positie. “Op tactisch vlak missen we een houvast”, klinkt het in de vestiaire. Zondag kan maar best gewonnen worden...

5 november