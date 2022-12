Cijfers van een degradatiekandidaat: Antwerp zet slechtste reeks in bijna vijf jaar tijd neer

3 op 15 (of minder): bijna vijf jaar geleden

Sinds Antwerps terugkeer naar de hoogste voetbalklasse in 2017 gebeurde het slechts één keer eerder dat men in de reguliere competitie 3 op 15 of minder pakte. Begin 2018, bijna vijf jaar geleden dus, werd onder Laszlo Bölöni een povere reeks van 2 op 15 neergezet. Meer nog: er was toen zelfs een serie van zeven opeenvolgende wedstrijden zonder overwinning (4 op 21). In de play-offs deed Antwerp het overigens wel vaker slechter. Vorig seizoen bleef de Great Old eens steken op 1 op 15, het jaar voordien op 2 op 15.