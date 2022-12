Calvin Stengs kijkt met dochter van Frank de Boer uit naar vaderschap: “Soms liggen we samen wakker: ik van een match, zij van de baby”

Antwerp Ekkelen­kamp, vrijdag tegen jonge Rode Duivels, maar vooral ook in goede doen bij Antwerp: “Je merkt dat onze prestaties veel losmaken”

Jurgen Ekkelenkamp kon zich een beter begin bij zijn nieuwe club Antwerp niet wensen. De 22-jarige Nederlandse middenvelder, die vorige maand overkwam van het Duitse Hertha Berlijn, is direct een belangrijke waarde in het elftal van trainer Mark van Bommel. Met vier assists in zijn eerste zes duels heeft Ekkelenkamp een flink aandeel in de goede competitiestart van de club.

21 september