Butez klaar voor sleutelmatch tegen LASK: “Ik de beste keeper? Dan moeten we misschien iets hoger in de stand staan?”

Een beetje controverse kan nooit kwaad, toch? Jean Butez, en dus niet Simon Mignolet of Hendrik Van Crombrugge, is de beste keeper in België op dit moment. Je maakte nog geen enkele fout, je houdt met Alireza Beiranvand “de nieuwe Thibaut Courtois” — zoals een ex-bondscoach van België en Iran hem noemde — op de bank. Akkoord?

(lacht) “Stevig begin! Het klopt dat ik aan een heel regelmatig seizoen bezig ben, maar om dan te zeggen dat ik de beste ben... Tegen Eupen had ik meer moeten doen bij de 0-2. Dat was wel een foutje. Ik ben een perfectionist. En om ‘beste keeper’ te zijn, moeten we misschien iets hoger in het klassement staan? Had ik misschien meer clean sheets moeten hebben? Ik beschouw mezelf nog niet als de beste in België, wél een van de betere. Maar wie ben ik om daarover te oordelen? Ik ben niet helemaal objectief, hé (lacht)?”