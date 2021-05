Brian Priske volgt Frank Vercauteren op als coach van Antwerp: “We verwachten hem in de toekomst op het grootste podium”

Priske is geen onbekende in ons land. Hij is een ex-speler van Club Brugge en Racing Genk. In 2007 won hij de beker van België met Club Brugge. Na zijn actieve spelersloopbaan werd Priske assistent-coach bij FC Midtjylland. Sinds 2019 is hij hoofdcoach bij de Deense topclub en in zijn eerste seizoen werd hij ook meteen landskampioen. Dit seizoen eindigde Priske met Midtjylland op de tweede plaats in de Deense competitie achter kampioen Brondby. Vorig jaar was hij ook in beeld bij Standard, dat uiteindelijk voor Philippe Montanier koos.

Vercauteren vertrekt na een halfjaar dus op de Great Old. Hij volgde in januari Ivan Leko op. Na de zege tegen Anderlecht vorig weekend verklaarde hij nog niet te weten waar zijn toekomst lag. “Het is nog wat te vroeg om daar al op te antwoorden, daarvoor moet ik eerst met het bestuur spreken. Kijken wat zij van plan zijn en wat ik te zeggen heb. Dat kunnen open en positieve gesprekken zijn. Wat mij betreft, is de intentie om te praten er alvast.” Los van al het sportieve speelde ook de privésituatie van Vercauteren een belangrijke rol. Schoonmoeder, vrouw en kind verblijven in Rusland en hij kan nu dus terugkeren.

Antwerp opteerde dus om Priske weg te halen bij Midtjylland, waar de Deen nog een lopend contract had. Midtjylland bevestigt dat Antwerp dat heeft afgekocht, volgens onze bronnen voor zo’n miljoen euro. “Brian wilde het na zijn succesvolle periode bij ons graag eens in een andere competitie proberen”, zegt Midtjylland-voorzitter Claus Steinlein op de website van de club. “Wij zijn trots dat we opnieuw een jonge coach de kans hebben kunnen geven om zich te ontwikkelen. Brian greep die kans, was succesvol en we verwachten hem in de toekomst op het grootste podium te zien.”

Ook Antwerp bevestigde het nieuws intussen. “Priske overtuigde de club niet alleen met de resultaten die hij de laatste twee seizoenen als trainer behaalde, maar vooral ook met de passie en de gedrevenheid die hij uitstraalt en zeker met de ambitie die deze coach koestert om modern topvoetbal te brengen”, zo klinkt het. “Een extra pluspunt is dat hij onze competitie goed kent en tijdens de gesprekken een bijzonder sterk inzicht in en kennis van onze spelersgroep toonde.”

