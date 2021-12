Brian Priske over werken bij de Great Old en de drang naar succes: “We hebben de kwaliteiten om kampioen te spelen. Maar geef ons tijd”

Club Brugge Onze Club Brug­ge-wat­cher vindt dat het tijd wordt om machtsver­hou­din­gen duidelijk te maken: “Wachten op een statement”

Even vaak puntenverlies als zeges. En wederom geen topper kunnen winnen – dit keer een matige 1-1 op de Bosuil. Wanneer maakt Club Brugge in de eigen competitie nog eens een statement? “Dat is het aan zijn status anno 2021 verplicht”, vindt onze Club-watcher.

