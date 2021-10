Brian Priske daags na Antwerpse bekerkater: “Extra druk op de ketel? Ach, dit maakt me niet zenuwachtig”

Het was niet met een prettig gevoel dat Brian Priske vrijdagochtend opstond. De bekerexit tegen Westerlo zinderde nog na. “Voor het seizoen hadden we drie doelen. Daar zijn er nu nog maar twee van over. Natuurlijk is dat een grote ontgoocheling”, aldus Priske. “Dat er nu extra druk op de ketel komt? Ach, Antwerp is ambitieus en daar hoort nu eenmaal druk bij. Het feit dat we in de voorbije periode vier matchen op een rij niet hebben gewonnen, maakt me ook niet extra zenuwachtig. Ik wil altijd winnen en blijf gewoon doen zoals altijd.”

Priske gaf donderdagavond zelf aan dat zijn ploeg in het Westelse Kuipje te weinig kansen had gecreëerd in verhouding tot het balbezit. En dat terwijl Antwerp toch beschikt over aardig wat aanvallend talent. Vrijdag kwam hij daar nog even op terug. “We hebben inderdaad veel offensieve kwaliteiten in huis. Alleen is het nog steeds wat zoeken naar connecties”, stelde Priske vast. “Het samenspel moet beter. Ook in sommige andere wedstrijden zorgden we eigenlijk voor te weinig gevaar.”

Volledig scherm © BELGA

Is het dan niet aan Priske om meer automatismen in het Antwerpse aanvalsspel te krijgen? “Ik ben de sportieve baas, dus ik ben inderdaad de eindverantwoordelijke voor wat er op het veld gebeurt”, beaamde Priske. “Maar er zijn wel enkele factoren die dat proces bemoeilijken. Zo kwamen er afgelopen zomer heel veel nieuwe spelers bij en bovendien volgen de wedstrijden mekaar snel op, waardoor er tussendoor minder tijd is om op training aan het samenspel te schaven. Ik zoek niet naar excuses of zo, het is gewoon een vaststelling.”

Wat er ook van zij: een driepunter zondag op het veld van Cercle Brugge zou toch veel deugd doen voor Priske en co. “Winnen maakt altijd alles makkelijker”, knipoogde Priske tot besluit. “Tegelijk wil ik opmerken dat we momenteel derde staan in het klassement. Zo slecht is dat nu ook weer niet.”

Volledig scherm © BELGA