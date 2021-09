Brian Priske beseft dat Antwerp beter moet verdedigen: “Ik slaap niet goed als ik expected goals van onze tegenstanders bekijk”

AntwerpEupen zaterdagmiddag, daarna Seraing, een inhaalmatch tegen Genk en Union. September moet oogstmaand worden voor Antwerp. Puntenoogstmaand. Met tussendoor ook nog twee Europese matchen zullen de komende vier weken meer dan richtinggevend worden voor de rest van het seizoen van de Great Old. “Het belangrijkste is punten pakken in de competitie”, vindt coach Brian Priske.

Mag ook wel, na de povere vijf op vijftien in de eerste vijf matchen. We moeten niet meer rond de pot draaien, het is money time voor Antwerp nu.

“De start was voor een club met onze ambities niet goed genoeg”, beseft Priske. “En nu zijn er geen excuses meer. Maar iedereen is er ook klaar voor denk ik.”

Antwerp begon het seizoen met nederlagen tegen Mechelen en Kortrijk, won daarna van Standard, om erna de punten te delen met Charleroi en OHL. De belangrijkste werkpunten in die matchen?

“Ach, die zie jij ook, hé. We slikken te veel doelpunten, we krijgen ook veel te veel kansen tegen. Tegen OHL hadden we ook kunnen verliezen”, geeft Priske toe. “We hebben deze week heel veel gewerkt aan de defensieve organisatie. Op het veld, in de videokamer, veel gesprekken gehad,... We moeten beter verdedigen als ploeg en individueel. We krijgen bijna twee goals tegen per match, dat is niet goed genoeg. Offensief bewezen we al dat we genoeg kwaliteit hebben om veel doelpunten te maken. We moeten harder zijn, met heel de ploeg passioneel bezig zijn om die clean sheet te houden. Onze restdefensie is belangrijk. We krijgen veel te veel goals tegen op counters. We moeten beter staan bij balverlies. Niet alleen onze verdedigers, maar ook onze centrale middenvelders en één van de twee wingbacks.”

Opvallende vaststelling: geen enkele eersteklasser gaf dit seizoen meer kansen weg dan Antwerp.

“Als ik de statistiek van ‘expected goals’ van de tegenstander bekijk... oh la la, dan slaap ik niet goed. Echt niet leuk, dat doet pijn. Tegen Leuven was het dramatisch. Mijn jongens weten dat gelukkig ook, ze zijn heel zelfkritisch. Ik zag wel dat Antwerp ook vorig seizoen dit probleem al had. Zes, zeven verdedigers tegenover drie tegenstanders en toch scoorden ze. Die stap moeten we nu zetten. Dat moét als we voor de titel willen meedoen. Maar ik heb er een goed gevoel bij, iedereen werkt heel hard. We hebben enkel wat tijd nodig. Tijd die we eigenlijk niet hebben, dat klopt. Maar ik heb heel veel vertrouwen in mijn team.”

Hoe stroef het loopt achterin, zo vlot scoorde Antwerp dit seizoen. Of moeten we zeggen: zo vlot scoorde Michael Frey? Van de tien goals die de Great Old al maakte in de Jupiler Pro League, waren er zeven van Zwitserse makelij. Toch vindt Priske niet dat zijn team te afhankelijk is van Frey.

“Ik ben heel blij met zijn prestaties, maar ook met het werk van alle andere aanvallers”, klinkt het. “En met Ally (Samatta, red.) krijgen we er nu nog een extra troef bij. Een speler met heel veel ervaring en kwaliteiten, die weet wanneer je moet aanvallen of in positie moet blijven. Ik verwacht veel van hem.”

Tegen Eupen kan Priske geen beroep doen op Haroun - die de groepstrainingen nog maar net hervatte -, maar ook Vines, Balikwisha en ook Yusuf zijn out. Die laatste blesseerde zich op training aan de adductoren en raakt niet fit. Of hij Olympiakos haalt, wordt afwachten.

