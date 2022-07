Bloed, zweet en tranen, maar Antwerp knokt zich met 0-2 voorbij Drita in Conference League

AntwerpOef! Veel overschot had Antwerp niet, maar na 180 minuten knokken en zwoegen zette de ploeg van trainer Mark van Bommel dan toch het Kosovaarse Drita opzij. Drita werd beloond met applaus, Antwerp met een plek in de volgende voorronde van de Conference League.

“Denk je dat de sfeer in het stadion straks een probleem gaat vormen voor de spelers van Antwerp?”, vroeg een lokale collega-journalist anderhalf uur voor de aftrap aan uw gezant in Kosovo. Het leek ons eerlijk gezegd een wat vreemde vraag. Een Radja Nainggolan heeft bijvoorbeeld ooit tien Romeinse derby’s gespeeld. Wat zou die dan wakker liggen van een stuk of 10 000 Kosovaren in een eerder bescheiden stadionnetje met een smalle atletiekpiste?

Een dik uur later begrepen we de vraagstelling al veel beter. Het begon al toen het clublied van Drita voor de match door de boxen galmde. ‘Hey, hey, Drita, Drita. Forca Drita, alle ti fito per ne’. We laten ons vertellen dat het zo veel betekent als ‘Komaan Drita, win voor ons’, maar dan met een opzwepende balkanbeat onder. De toon was gezet: 10 000 aanwezigen maakten bij momenten lawaai voor 20 000. Benson die een balletje te zacht in de handen van de Kosovaarse keeper: massaal hoongelach. Butez die een ongevaarlijke voorzet even liet vallen: luid gejoel. Achter één van de doelen zongen mannen in bloot bovenlijf onophoudelijk. Tussendoor knalde er al eens een bommetje. Welkom in Pristina.

Het fanatieke thuispubliek zette zijn energie over op de ploeg. Drita deed in de beginfase meer dan alleen verdedigen. Na 30 seconden versierde Drita al een corner. Het gevolg laat zich raden: de aanhang werd he-le-maal gek. Op het kwartier kwam Antwerp écht goed weg. Balverlies van Gerkens leidde een razendsnelle uitbraak van Drita in. Jean Butez moest een hemelse save uit zijn mouw schudden om de plaatselijke aanvalsleider Simonovski van een doelpunt te houden.

Drita begon dus scherper dan Antwerp, maar los van die ene kans gaven Toby Alderweireld en co toch amper iets weg. Halfweg de eerste helft ging de eerste storm een klein beetje liggen. Antwerp haalde zonder kleerscheuren de rust. Zelf kon de Great Old één keer dreigen. Een schot uit de tweede lijn van Radja Nainggolan had misschien wel beter verdiend. Wat zou voorzitter Paul Gheysens tijdens de pauze gedacht hebben? De temperatuur viel tijdens de wedstrijd eigenlijk nog wel best mee, maar we kunnen ons voorstellen dat de voorzitter toch gezweet zal hebben.

Voor de start van de tweede helft was het weer van ‘Hey, Hey, Drita, Drita’. In Noorwegen had Lilleström, potentiële tegenstander in de volgende voorronde, zich al geplaatst. Zo ver was Antwerp nog lang niet. Maar dan volgde in minuut 51 een flits van Manuel Benson. De pocketwinger haalde een kattenpootje boven en aan de tweede paal kopte Laurit Krasniqi binnen. Prachtig detail: Krasniqi is een zoon van Kosovaarse vluchtelingen die op jonge leeftijd in België belandde. Voor het rood-witte jeugdproduct was het trouwens pas zijn derde wedstrijd als prof.

Toch hadden de bezoekers hun schaapjes nog niet op het droge. Drita bleef er voor gaan, de supporters bleven er in geloven. Bij Antwerp moest iedereen mee de loopgraven in. Verder dan wat halve mogelijkheden kwam Drita echter niet meer. Dat moet je het huidige Antwerp wel nageven: het kan op een volwassen manier een resultaat over de streep trekken. Diep in blessuretijd maakte Balikwisha er zelfs nog 0-2 van. Drita krijgt ons eeuwige respect – de term voetbaldwerg zullen we niet snel meer gebruiken – maar het is wel degelijk Antwerp dat volgende week op uitstap mag naar het hoge noorden.

Matchwinnaar Krasniqi: “Ik kan het zelf niet geloven”

’t Was haast te mooi om waar te zijn: Antwerpenaar met roots in Kosovo Laurit Krasniqi (21) besliste de match op Kosovaarse bodem. “Ik kan het zelf amper geloven”, verklaarde de linksback na de wedstrijd. “Ik ga niet kunnen slapen van de adrenaline. Heel mijn familie was hier trouwens aanwezig, van mijn ouders tot mijn neven en nichten. Dat maakte het natuurlijk nog des te specialer. Het waren hier wel helse omstandigheden. In de eerste vijf minuten van de partij had ik een beetje stress, maar dat viel gelukkig snel weg.”

