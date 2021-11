Blessurezorgen zijn voorbij: Antwerp kan opnieuw rekenen op Radja Nainggolan

Antwerp kan opnieuw rekenen op Radja Nainggolan (33). De middenvelder miste de laatste vijf wedstrijden door blessure, maar hervat vandaag de trainingen. Of hij morgen al kan aantreden in het cruciale Europa Leagueduel thuis tegen Fenerbahce is nog afwachten. Zondag speelt Antwerp de topper in eigen huis tegen Anderlecht.