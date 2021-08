Benson staat op een kruispunt in zijn carrière: “Nu of nooit voor mij? Ik weet wat ik kan”

Voor gevaar zorgen via een dribbel en een actie: het is tegelijk het moeilijkste en het mooiste wat er is in het voetbal. Benson Manuel Hedilazio heeft dat in zich en toonde op speeldag één nog eens een paar flitsen van zijn klasse. Zijn doelpunt tegen Mechelen leverde Antwerp niks op, maar was wel een persoonlijke opsteker. “Ik had zondag een dubbel gevoel”, blikt Benson terug. “Enerzijds had ik het heel moeilijk met het verlies, anderzijds ben ik tevreden dat ik mijn waarde kon tonen. Nu moet ik dat proberen vol te houden.”