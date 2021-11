Antwerpbestuur verwacht “stevige reactie” tegen Anderlecht: “Er moet een prestatie komen waar de fans zich in kunnen vinden”

Antwerps voorzitter Paul Gheysens vertoeft momenteel in Afrika en was bijgevolg niet bereikbaar voor commentaar op de pijnlijke 0-3-nederlaag tegen Fenerbahçe. Sven Jaecques, de rechterhand van Gheysens, wou er wel nog (kort) op terugkomen.

“In de competitie is ons puntenaantal goed, maar de bekeruitschakeling kan eigenlijk niet en ook het Europese parcours stemt ons niet tevreden”, aldus Jaecques. “Na het verlies tegen Fenerbahçe verwachten we tegen Anderlecht een stevige reactie. Er moet een prestatie komen waar onze supporters zich in kunnen vinden. Ik geloof ook dat deze ploeg dat in zich heeft, want eerder reageerden de spelers al goed na een tegenslag.”

Of de druk op trainer Brian Priske stilaan erg groot is, wilden we graag van Sven Jaecques weten. “Druk is er altijd”, klonk het ietwat ontwijkend. “Dat is zo als je bovenaan staat, dat is zo als je onderaan staat. Net als veel andere ploegen zullen wij de komende interlandbreak gebruiken om één en ander te evalueren.”

Volledig scherm © Photo News

Brian Priske zelf kreeg gisteren tijdens zijn persmoment in aanloop naar Anderlecht aardig wat vragen over zijn positie voor de voeten gegooid. Maar de Deense coach wou er niet aan: “Of ik schrik heb voor de gevolgen van een eventuele nieuwe nederlaag? Ik heb nooit schrik. Ik ben totaal niet bezig met wat eventueel zou kunnen gebeuren. Het enige wat voor mij telt, is mijn spelers zo goed mogelijk voorbereiden op zondag.”

“Naar mijn gevoel staat de groep trouwens nog voor de volle honderd procent achter mij”, ging Priske verder. “Dat er tegen Fenerbahçe een zekere gelatenheid was? Daar heb ik niks van gemerkt. Ach, ik zit 25 jaar in het profvoetbal en weet hoe het werkt. Er wordt altijd gezocht naar negatieve dingen, maar er zijn ook positieve zaken aan te stippen. Per slot van rekening staan we momenteel derde met een halve nieuwe ploeg.”

Volledig scherm Sven Jaecques. © Photo News

