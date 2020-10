Antwerp zonder spits vertrokken naar Bulgarije: Mbokani geschorst, Nsimba geblesseerd

AntwerpLeko's legpuzzel. Het ging sowieso al kunst- en vliegwerk worden zonder de geschorste Dieumerci Mbokani, gisternamiddag viel het dak helemaal op de Antwerp-trainer. Bruny Nsimba - Dieus stand-in - raakte op de laatste training geblesseerd. En zo debuteert de Great Old morgen in de groepsfase van de Europa League... zonder spits.

En het zag er allemaal nog zo mooi uit. Bruny Nsimba (20) tekende 's middags zijn allereerste profcontract voor Royal Antwerp FC. De beloftevolle knul zette zijn krabbel onder een verbintenis voor drie seizoenen, tot juni 2023. Bovendien zou hij morgen tegen Ludogorets de Grote Leegte, de afwezigheid van Dieumerci Mbokani, opvullen. Leko was er helemaal uit, vernamen we uit goede bron: Nsimba zou de Antwerpse aanval dragen. 'Zou', want op de allerlaatste training op de Bosuil, gisternamiddag, blesseerde de jonge spits zich aan de adductoren. Wat nu, Ivan Leko?

't Is niet zomaar een '6' die hij moet vervangen. De diepe spitsen zijn dun gezaaid in Deurne Noord. Nieuwkomer Mbenza? Staat niet op de Europese lijst. En andere alternatieven zijn er niet. Met enkel nog een laatste 'training' - veel stelt dat niet voor - op Bulgaarse bodem, zit Leko met de handen in het haar. Tijd om nog tactisch te trainen is er niet meer.

Ampomah dan maar?

Welke puzzelstukjes heeft hij nog? Wat kan hij doen? Een 4-6-0 met Benavente als 'valse 9'? Of toch maar de vertrouwde 3-5-2 met Refaelov in steun van gelegenheidsspeerpunt Ampomah? Dat laatste zou zo gek nog niet zijn. De Ghanees, op papier een winger, speelde vorig seizoen in de Bundesliga bij Fortuna Düsseldorf toch ook vier keer als centrumaanvaller. Scoren deed hij toen niet, iets wat hij wél deed in de twee seizoenen ervoor, bij Waasland-Beveren. In de zeven matchen dat hij toen centrumspits was, lukte hij twee goals en vier assists. Het kán werken, maar het is verre van ideaal.

